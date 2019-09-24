Трамп «уронил» цены на нефть выступлением в ООН

Цены на нефть снизились более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. В ней американский президент дал понять, что не собирается прекращать торговую войну с Китаем.

«Надеюсь, мы сможем достичь соглашения, которое будет выгодно для обеих стран. Как я ясно дал понять, я не приму плохую сделку», — заявил во время выступления Трамп.



По данным на 21:05, нефть марки Brent торговалась на уровне $62,69 за баррель. Это на 3,13% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Нефть марки WTI также демонстрировала снижение. Баррель нефти этой марки стоил $56,95 за баррель (минус 2,88%), сообщает РБК.



Версии о том, что цены на нефть, а вместе с ними и акции американских компаний, упали в цене из-за Трампа, придерживаются эксперты, опрошенные агентством Reuters. По словам Роберта Яугера, директора по энергетическим фьючерсам в нью-йоркском подразделении банка Mizuho, обращение президента США оставило на нефтяном рынке мрачное впечатление.

«Он снова усилил американо-китайскую торговую войну. Это не был конструктивный тон в попытках решить эту проблему, а мы знаем, насколько чувствительны цены на нефть на снижение и на повышение», — поддержал коллегу Джон Килдафф из нью-йоркской Again Capital LLC.

Напомним, торговые споры между властями США и Китая продолжаются с прошлого года, и за это время Вашингтон и Пекин несколько раз обложили друг друга таможенными пошлинами на обширный перечень товаров. Дональда Трампа не устраивает дефицит в товарообороте США с Китаем в 500 миллиардов долларов в год, который увеличивает и без того астрономический госдолг Соединенных Штатов.

Международный валютный фонд опасается, что американо-китайская торговая война может привести к сокращению мирового ВВП на 0,8% в 2020 году и дополнительным потерям в последующие годы. В результате на рынках наблюдается снижение спроса на сырье, в том числе сырую нефть. В настоящий момент стороны взяли паузу и отложили введение новый ограничительных мер до середины октября, что давало слабую надежду на прекращение торговой войны, однако выступление Трампа в ООН подтвердило опасения скептиков.