США расширили санкции против России

Вашингтон расширил санкции в отношении России. В частности, под ограничительные меры попали пять судов, одна фирма и три физических лица.

Все они внесены в черный список за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.

Соответственно, под санкции попали фирма Maritime Assistance и ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, сообщается на сайте Министерства финансов США.

По данным ведомства, фирма является «подставной компанией» «Совфрахта».

В черный список также внесены суда «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077, которые, согласно информации правительства США, являются собственностью компании «Транспетрочарт».

В Мнфине США отметили, что в раскрытии схемы поставок топлива российским военным в Сирии участвовало ФБР, сообщает телеканал «360».



Напомним, американские санкции в отношении «Совфрахта» и «Транспетрочарта» были введены в 2016 году.

Как сообщал «Ридус», ранее в сентябре согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper).