Нештрафуемый порог скорости могут снизить до 10 км/ч

Заместитель начальника ГИБДД России генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил о поддержке министерством внутренних дел снижения до 10 км/ч нештрафуемого порога превышения скорости в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

«МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин — 10 км/ч», — сказал Кузин в эфире «Авторадио».

Генерал отметил, что большинство ДТП происходит из-за превышения скорости участниками дорожного движения, поэтому снижение ненаказуемого порога должно помочь снизить аварийность на дорогах.

Новая редакция КоАП проходит согласование в правительстве и может быть вынесена на обсуждение депутатов Госдумы в начале следующего года.



Напомним, до 2013 года в России водителей начинали штрафовать за превышение скорости более чем на 10 км/ч, а затем увеличили допустимый порог в два раза. В 2014 году в МВД подготовили законопроект об отмене этого порога, документ направили в правительство, однако до Госдумы он не дошел.



Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч выше определенной знаками скорости, и в Госдуме еще с прошлого года раздумывают над его отменой или сокращением до 10 км/ч. Минтранс выступает в поддержку этой идеи, но эксперты высказывают сомнения в том, что это стоит делать. С одной стороны, отмена скоростного «люфта» одномоментно увеличит поступления в бюджет за счет штрафов. С другой стороны, представители элит сами не против погонять с ветерком.

Кроме того, недавно руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение размера штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20—40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также предложило лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость. По мнению полицейских, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим видом нарушения ПДД.