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Нештрафуемый порог скорости могут снизить до 10 км/ч

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Заместитель начальника ГИБДД России генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил о поддержке министерством внутренних дел снижения до 10 км/ч нештрафуемого порога превышения скорости в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

«МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин — 10 км/ч», — сказал Кузин в эфире «Авторадио».

Генерал отметил, что большинство ДТП происходит из-за превышения скорости участниками дорожного движения, поэтому снижение ненаказуемого порога должно помочь снизить аварийность на дорогах. 

Новая редакция КоАП проходит согласование в правительстве и может быть вынесена на обсуждение депутатов Госдумы в начале следующего года.

Напомним, до 2013 года в России водителей начинали штрафовать за превышение скорости более чем на 10 км/ч, а затем увеличили допустимый порог в два раза. В 2014 году в МВД подготовили законопроект об отмене этого порога, документ направили в правительство, однако до Госдумы он не дошел.

Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч выше определенной знаками скорости, и в Госдуме еще с прошлого года раздумывают над его отменой или сокращением до 10 км/ч. Минтранс выступает в поддержку этой идеи, но эксперты высказывают сомнения в том, что это стоит делать. С одной стороны, отмена скоростного «люфта» одномоментно увеличит поступления в бюджет за счет штрафов. С другой стороны, представители элит сами не против погонять с ветерком.

Кроме того, недавно руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение размера штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20—40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также предложило лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость. По мнению полицейских, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим видом нарушения ПДД.

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Комментарии (1)

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    Igor Trojanсегодня, 08:11

    Ни чего кроме увеличение кормушки я в этом не вижу. Всем понятно, что ни какие ограничения скорости не повлияют на снижение, если кому то приспичило гнать ему пофиг. Вот если бы этот генерал вынес единую систему наказания для всех слоев граждан и двойное вынесение предполагаемого наказания виновному для лиц сокрывших данное. Его бы на руках народ носили и стоя аплодировали.

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