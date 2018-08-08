В Сирии атакована российская авиабаза Хмеймим

Действующие на территории Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим с помощью двух беспилотников. Их своевременно обнаружили и уничтожили размещенные на авиабазе средства ПВО.

«26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — цитирует ТАСС руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.



В результате нападения среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Бакин отметил, что боевики готовят в Сирии новые провокации с применением химического оружия в южной части идлибской зоны деэскалации.

В октябре прошлого года Минобороны РФ доставило в Сирию зенитные ракетные системы С-300 с их мощными радарами для усиления возможностей по отражению атак с воздуха. С тех пор авиабазу пришлось не раз оборонять: последний из известных общественности случаев произошел в мае 2019 года, а в апреле боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников и РСЗО. Все атаки были успешно отражены.

По данным Минобороны на сентябрь прошлого года, с начала военной операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих, и потери продолжают расти. В конце февраля 2019 года года в провинции Дейр-эз-Зор во время проведения рекогносцировки местности погибли трое российских офицеров.

