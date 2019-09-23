В Кубинке продолжается возведение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке продолжается возведение главного храма Вооруженных сил России. Храм в честь Воскресения Христова будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также всем ратным подвигам русского народа.

Высота храма вместе с крестом по проекту составит 95 метров, что сделает его четвертым по высоте храмом в России — после храма Христа Спасителя в Москве, Исаакиевского собора в Петербурге и Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров в память 1945 года, когда победно завершилась Великая отечественная война.

На территории прихрамового комплекса будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Главный храм ВС РФ будет первым в России храмом, заложенным в честь героев Великой Отечественной войны. По воинам, служившим и погибшим в годы государственного атеизма, будут регулярно совершать специальную церковную службу — панихиду.

Одна из особенностей архитектуры храма — использование фрагментов трофейной техники, отбитой у немецко-фашистских войск. Их вмонтируют в чугунную лестницу, ведущую к главному входу. Некогда грозное оружие будет служить напоминанием о том, какого сильного врага одолели солдаты той войны.

По словам председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранителя Московской городской епархии протоиерея Леонида Калинина, храм строится на добровольные пожертвования, а музеи военной техники останутся неприкосновенны. На завершающем этапе войны в руки советских солдат попало огромное количество гитлеровских танков и самоходных орудий, так что недостатка в них нет. Для музеев интерес представляют лишь те образцы, которые уцелели в боях и пригодны для реставрации.

За рубежом трофейная техника так долго как в России не хранилась, и использовалась для решения второстепенных задач. Например, в США она была задействована в роли мишеней во время военных учений и испытаний нового оружия. Даже исправные бронемашины по мере износа не ремонтировались, а списывались и шли на переплавку.

Использование орудий и оружейного металла при возведении храма — идея не столько новая, сколько хорошо забытая старая. При строительстве первого храма Христа Спасителя в XIX веке в стены были вмурованы ядра наполеоновской армии — этот храм строился как памятник победе в Отечественной войне 1812 года.

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади возвышается колонна, полностью изготовленная из переплавленного вражеского снаряжения. Там же из 43 трофейных турецких и 59 других старинных пушек сооружена ограда Спасо-Преображенский собора. Все они направлены стволами в землю — в знак того, что никогда больше не прольют крови. Памятник Славы у Троицкого собора тоже отлит из трофейных турецких орудий.



По словам замминистра обороны РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, главный храм Вооруженных сил должен стать «олицетворением исторического единства армии, народа и церкви, духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, членов их семей, священнослужителей и всех православных христиан».



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