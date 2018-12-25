Шойгу пообещал переплавить трофейные танки вермахта на ступени для храма

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть трофейной немецкой техники времен Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени главного храма Вооруженных сил России.

«Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Неподалеку от места строительства храма располагается Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, где экспонировано более 350 единиц танков, САУ, бронеавтомобилей из 14 стран мира, включая Третий Рейх. В частности, бронетанковая техника нацистской Германии представлена в павильоне № 6, однако неизвестно, какая именно часть экспозиции пойдет на переплавку.

Напомним, главный храм Вооруженных сил России строится на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен Воскресению Христову. Масштабный храмовый комплекс задуман как учебно-воспитательный и научно-методический центр для развития армейской молодежи.

Высота храма составит 95 метров, площадь — 11 тысяч квадратных метров, вместимость — до 6 тысяч человек. По своей архитектуре это будет крайне сложное и не имеющее аналогов в мире здание. По словам замминистра обороны РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, главный храм Вооруженных сил должен стать «олицетворением исторического единства армии, народа и церкви, духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, членов их семей, священнослужителей и всех православных христиан».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Германия потребовала от России вернуть военные трофеи времен Великой Отечественной войны.