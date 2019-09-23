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Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето все-таки еще может наступить в этом сезоне, сообщает телеканал «360».

Метеоролог отметил, что теплая погода может прийти в столичный регион в октябре.

По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов, — приводит телеканал слова Вильфанда.

В последней же декаде сентября тепла не ожидается, добавил синоптик.

Ранее, как сообщал «Ридус», заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что всю текущую неделю в центральных областях страны будет достаточно прохладная погода. В среднем термометр покажет около 6−7 градусов выше нуля.

В столичном регионе в понедельник, 23 сентября, в Московском регионе из-за сильных порывов ветра объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до вечера 24 сентября

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