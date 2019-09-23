В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности в связи сильными порывами ветра.

Предупреждение действует до вечера вторник, 24 сентября. Желтый уровень обозначает, что погода потенциально опасна.

По данным синоптиков, в понедельник в Москве ожидается ветреная и холодная погода.

Температура воздуха днем в Москве составит 7−9 градусов тепла, в Подмосковье — 5−10 градусов.

В ночь на вторник температура в столице может опуститься до 1 градуса ниже нуля, в области — до минус 4 градусов.

Кроме того, ожидается северо-западный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду, местами вероятны порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник составит около 747 мм ртутного столба, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 22 сентября, первый снег наблюдали жители Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской, Владимирской областей и отдельных районов Подмосковья. Практически везде выпадение осадков сопровождалось порывистым ветром.