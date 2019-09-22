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Администрация отеля в Тунисе взяла туристов в заложники

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Британские туристы лишены возможности покинуть отель Les Orangers Beach Resort на курорте Хаммамет в Тунисе из-за проблем с оплатой.

Как сообщает Daily Mail, администрация гостиницы по сути держит своих постояльцев в заложниках, опасаясь невыплат от находящейся на грани банкротства старейшей британской туристической компании Thomas Cook.

По словам туристов, охранники заблокировали двери в отель, а от постояльцев требуют оплаты. Те же отказываются платить, поскольку уже заплатили за путевки, приобретенные у Thomas Cook.

«Мы не можем покинуть отель. Меня будто держат в заложниках», — приводит газета слова одного из туристов.

Еще один постоялец рассказал изданию, что в гостинице отключили Wi-Fi, а вечером 21 сентября не разрешили водителю отвезти туристов в аэропорт.

Примечательно, что в марте этого года туркомпания Thomas Cook объявила о приобретении «Библио-Глобуса», одного из крупнейших российских туроператоров.

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