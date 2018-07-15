Британская компания заявила о приобретении «Библио-Глобуса»

Британская туркомпания Thomas Cook объявила о приобретении «Библио-Глобуса», одного из крупнейших российских туроператоров.

«Thomas Cook Group объявляет о заключении соглашения о создании совместного предприятия (СП) с Ionic Invest для покупки туроператора „Библио-Глобус“», — приводит ФАН сообщение представителей пресс-службы британского концерна.

К концу мая текущего года Thomas Cook купит в совместном предприятии 30% акций «Библио-Глобуса» за 3 миллиона долларов, а еще одна доля в размере 10 млн долларов будет выкуплена СП в январе 2020 года.

Окончательная сумма сделки составит 150 миллионов долларов, говорится на сайте российского туроператора.

В сообщении отмечается, что сделка с Thomas Cook укрепит связи туроператора с зарубежными партнерами.

Как писал ранее «Ридус», в случае совершения намечающейся сделки Thomas Cook может стать лидером российского туристического рынка, поскольку эта компания уже владеет «Интуристом». Годовой турпоток «Библио-Глобуса» составляет почти 3 млн человек, а турпоток «Интуриста» — более 1 млн человек.

По оценкам экспертов, «Библио-Глобус» может стоить 7−10 млрд рублей.