В Ленобласти проверяют информацию о жестоком избиении четвероклассника
- 22 сентября 2019, 15:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После появившегося в СМИ видео, на котором учащегося четвертого класса бьет ногами по голове и другим частям тела его сверстник, организована доследственная проверка.
Инцидент произошел 20 сентября в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы происшествия, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
В ходе проверки следователи изучат условия проживания и обучения участников конфликта, а также дадут свою оценку действиям работников школы, где учатся подростки.
Ранее «Ридус» писал о том, что в подмосковной Ивантеевке группа подростков-старшеклассников регулярно избивала и унижала своих сверстников.
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