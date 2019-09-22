В Ленобласти проверяют информацию о жестоком избиении четвероклассника

После появившегося в СМИ видео, на котором учащегося четвертого класса бьет ногами по голове и другим частям тела его сверстник, организована доследственная проверка.

Инцидент произошел 20 сентября в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы происшествия, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В ходе проверки следователи изучат условия проживания и обучения участников конфликта, а также дадут свою оценку действиям работников школы, где учатся подростки.

Ранее «Ридус» писал о том, что в подмосковной Ивантеевке группа подростков-старшеклассников регулярно избивала и унижала своих сверстников.