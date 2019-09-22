найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

-108366

В Ленобласти проверяют информацию о жестоком избиении четвероклассника

Small f1a6d446e0
© lenobl.sledcom.ru

© lenobl.sledcom.ru

После появившегося в СМИ видео, на котором учащегося четвертого класса бьет ногами по голове и другим частям тела его сверстник, организована доследственная проверка.

Инцидент произошел 20 сентября в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы происшествия, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В ходе проверки следователи изучат условия проживания и обучения участников конфликта, а также дадут свою оценку действиям работников школы, где учатся подростки.

Ранее «Ридус» писал о том, что в подмосковной Ивантеевке группа подростков-старшеклассников регулярно избивала и унижала своих сверстников.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4126607читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12026156читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

1012035читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи19 августа

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

54049158читать позжечитаю позже