СК занялся поиском избивавшей сверстников банды подростков в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке, печально известной на всю страну стрельбой в одной из местных школ осенью 2017 года, новая напасть — банда подростков-старшеклассников избивает и унижает сверстников.

«22 апреля 2019 года в социальных сетях появилась информация о том, что в г. Ивантеевке группа подростков за период с 22 по 26 марта совершила не менее шести жестоких и циничных нападений и избиений сверстников», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Под «информацией из соцсетей» имеются ввиду сообщения из паблика «Плохие новости», который работает сразу на нескольких площадках в Рунете. Его авторы в подтверждение выложили кадры видеозаписей, которые свидетельствуют о подростковой жестокости.

«На первом скриншоте можно увидеть забив парня, якобы „за дело“. Сначала речь идет о драке между пострадавшим и Александром [фамилия подростка], но как только она начинается, бедолагу сбивает с ног целая толпа. На следующих трех изображениях избивают совершенно неагрессивного и хилого мальчишку. Больше всех усердствует некий Дмитрий, одетый в красный пуховик. На пятом скрине хулиганы заставляют парня-инвалида и его приятеля встать на колени, а затем по очереди и с выражением молить о прощении. На следующем снимке ситуация идентичная, разве что происходит смена локации на подъезд жилого дома», — утверждает паблик.

«Пожалуй, самое неприятное в этой истории, что актив банды состоит не только из представителей мужского пола, но и прекрасных барышень. Только посмотрите, как на четырех последних скриншотах агрессивно настроенные школьницы ставят на колени, раздевают, заставляют лежать голыми на снегу, оплевывают и унижают других девушек», — отмечают авторы «Плохих новостей».



В многочисленных комментариях жители Ивантеевки и пользователи Сети из других городов потребовали скорейшего установления и наказания агрессивных подростков. Подмосковные следователи пообещали провести «ряд проверочных мероприятий, направленных на установление личностей нападавших, а также тех, кто подвергся избиению» и по результатам проверки принять процессуальное решение.

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