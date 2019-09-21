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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В курортной Анталье в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, сообщает CNN Turk.

Авария произошла недалеко от поселка Аксу.

По данным телеканала, в ДТП пострадали 16 человек, 14 из них — российские граждане.

Они госпитализированы в ближайшие больницы. Четверо из них находятся в критическом состоянии, отмечает ФАН.

По некоторым данным, автобус направлялся в аэропорт. 

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