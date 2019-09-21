В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
- 21 сентября 2019, 20:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В курортной Анталье в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, сообщает CNN Turk.
Авария произошла недалеко от поселка Аксу.
По данным телеканала, в ДТП пострадали 16 человек, 14 из них — российские граждане.
Они госпитализированы в ближайшие больницы. Четверо из них находятся в критическом состоянии, отмечает ФАН.
По некоторым данным, автобус направлялся в аэропорт.
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