Программа реформ Зеленского оказалась тотальной приватизацией

Замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук рассказал в интервью агентству Bloomberg о программе реформ Владимира Зеленского, которая, по его словам, будет включать в себя масштабную приватизацию и отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

«С помощью Международного валютного фонда президент Владимир Зеленский хочет продать госпредприятия, сократить дефицит бюджета и смягчить правила владения землей. Эти идеи витают в воздухе годами. Но, в отличие от прежней администрации, у этой, возможно, больше аппетита к их реализации», — пишет редакция Bloomberg в предисловии к интервью.

После распада СССР власти Украины распределили сельскохозяйственные земли миллионам людей, которые раньше работали в колхозах, но при этом ввели мораторий на их продажу, который постоянно продлевался с целью не допустить концентрации земли в одних руках. Отмена моратория обсуждалась депутатами Верховной рады прошлого созыва, но решение так и не было принято, хотя зарубежные кредиторы Украины высказывались за свободный оборот земли.

Сторонники моратория высказывали опасения, что все лучшие земли в случае его отмены будут скуплены отечественными олигархами и зарубежными инвесторами, в результате чего одно из главных богатств Украины окажется в частных руках. Согласно соцопросам, до 75% украинцев выступают против такого сценария развития событий.

Алексей Гончарук заявил, что в команде Зеленского рассчитывают на экономический рост на уровне 5%, и ради этого готовы идти на непопулярные среди населения меры. По его словам, аграрная реформа будет одобрена до конца года. «В команде есть понимание, что если это не будет сделано в этом году, то в дальнейшем будет еще сложнее. Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную версию», — сказал Гончарук. Смогут ли иностранцы покупать украинские земли, команда Зеленского решит после консультаций с Всемирным банком.

Что касается приватизации государственной собственности, то ее у Зеленского рассматривают как оплот коррупционеров. В первую очередь передать в частные руки планируется банки, железные дороги и «Укрпочту». «Банки должны быть проданы первыми», — подчеркнул Гончарук.

«Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных угодий, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ресурсов — все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — заключил он.



Напомним, на досрочных выборах в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Кроме того, члены партии Зеленского успешно выступили на выборах по одномандатным округам. В результате «Слуга народа» займет в обновленном составе украинского парламента большинство мест и не будет нуждаться в создании коалиционных объединений для формирования правительства и принятия законов.