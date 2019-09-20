У Сергея «Паука» Троицкого случился сердечный приступ

У лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного под псевдонимом «Паук», случился сердечный приступ. Об этом сообщила «Ридусу» пресс-секретарь музыканта Мария Рунова.

По её словам, врачи поставили Троицкому диагноз «Гипертоническая болезнь II стадии». Артисту сделали укол. От госпитализации он отказался.

Рунова утверждает, что болезнь Паука вызвана нервным истощением музыканта.

Троицкий, как пояснила собеседница «Ридуса», очень переживает из-за непрекращающегося интереса к его персоне со стороны правоохранительных органов. Артиста, напомним, обвиняют в пропаганде нацизма. Очередное заседание суда по данному делу должно было состояться сегодня.



Ранее «Ридус» писал, как Троицкий был задержан сотрудниками ФСБ за то, что вышел на сцену клуба Rock House в костюме, похожем на военную форму Третьего Рейха.

«В этом костюме я выступал с 2011 года, в том числе в присутствии людей из отдела по борьбе с экстремизмом. И ни у кого это не вызывало претензий, потому что театральное шоу — это костюмированное представление, и костюм — всего лишь сценический реквизит. Здесь нет пропаганды», — поделился Паук в интервью «Ридусу».

По мнению Троицкого, связанный с костюмом судебный процесс — дело рук директора клуба Rock House, который не хочет платить музыкантам деньги за выступление.

«У нас был конфликт с клубом Rock House, который находится во владении Тельмана Исмаилова, бывшего хозяина Черкизовского рынка. Вся эта милицейская структура и ФСБ района Измайлово, все они работают на аффилированные предприятия Исмаилова. Соответственно, директор заведения, он не хотел платить деньги за выступление и напряг местных сотрудников ФСБ, чтобы они состряпали дело, которое сшито белыми нитками: какие-то непонятные экспертизы, непонятные фотографии без даты и так далее», — пояснил Сергей Троицкий.

Отметим, что у Паука это уже не первый сердечный приступ. В похожей ситуации Троицкий оказывался в апреле прошлого года. Тогда музыкант был вынужден лечь в больницу.