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Мосгорсуд обязал Паука сдать форму с нацистской символикой

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Сергей Троицкий, лидер группы "Коррозия металла". © vk.com

Сергей Троицкий, лидер группы "Коррозия металла". © vk.com

Мосгорсуд принял решение обязать лидера группы «Коррозия металла Сергея Троицкого, известного под псевдонимом Паук, сдать форму с нацисткой символикой. Ранее Троицкий был задержан полицией за появление в этой форме на сцене столичного клуба Rock House, где его группа давала очередной концерт.

«Поскольку эта форма не была судом каким-то образом квалифицированна, то вместо нее мы сдали милицейский прикид. Они там, как выяснилось, вообще не разбираются в символике. Даже не знают, например, что такое «мертвая голова»», — рассказал Паук в интервью «Ридусу».

Свидетель

Свидетель «Брежнев», Паук и бывший депутат Госдумы Николай Курьянович у здания Мосгорсуда.

Троицкий добавил, что форма — сугубо сценический реквизит. Ни у кого каких-либо претензий она вызывать не должна. Поэтому с заключением Мосгорсуда Паук категорически не согласен. Теперь он планирует подать апелляцию в Верховный суд РФ.

В этом костюме я выступал с 2011 года, в том числе в присутствии людей из отдела по борьбе с экстремизмом. И ни у кого это не вызывало претензий, потому что театральное шоу — это костюмированное представление, и костюм — всего лишь сценический реквизит. Здесь нет пропаганды, — заключил музыкант.

По мнению Троицкого, судебный процесс — дело рук директора клуба Rock House, который не хочет платить музыкантам деньги за выступление.

«У нас был конфликт с клубом Rock House, который находится во владении Тельмана Исмаилова, бывшего хозяина Черкизовского рынка. Вся эта милицейская структура и ФСБ района Измайлово, все они работают на аффилированные предприятия Исмаилова. Соответственно, директор заведения, он не хотел платить деньги за выступление и напряг местных сотрудников ФСБ, чтобы они состряпали дело, которое сшито белыми нитками: какие-то непонятные экспертизы, непонятные фотографии без даты и так далее», — пояснил Сергей Троицкий.

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