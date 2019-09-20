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Искусственные кораллы спасают жизни морским обитателям

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Команда изобретателей из Университета имени Бен-Гуриона представила свою новую разработку — искусственные кораллы из биопластика, которые помогут сохранить привычную жизнь морских обитателей.

Из-за глобального потепления большинство кораллов погибло, а они являлись домами для рыб и мелких животных.

Повышение температуры приводит к быстрому увеличению количества углекислого газа в океане и окисляет его. Кораллы не успевают приспосабливаться к этим изменениям, из-за чего погибают.

Постепенно гибель кораллов приводит к вымиранию целых коралловых рифов, поэтому ученые решили напечатать на 3D-принтере искусственные.

Сначала специалисты провели 3D-сканирование реальных кораллов, после чего по этим моделям создали копии из биопластика. Отмечается, что искусственные кораллы получились вполне экологичными, так как скорость их разложения сопоставима с их натуральными прототипами.

После того, как часть материала была выполнена, дайверы установили кораллы на рифе вдоль северо-восточного побережья Красного моря. Скрытые камеры позволили узнать, что местные морские обитатели не заметили подмены и быстро обжились в новых домах.

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