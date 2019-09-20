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Профессиональные праздники попали под «регуляторную гильотину»

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© pixabay.com

© pixabay.com

Правительство России в рамках кампании по пересмотру потерявших актуальность нормативных актов советского времени (именуемой «регуляторной гильотиной») может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР, выяснили журналисты.

«Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников. Среди документов СССР и РСФСР, которые предлагается отменить, оказались те, что вводят, например, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. В правительстве напрямую сохранить праздники не обещают, но подчеркивают, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться», — пишет газета «Коммерсант».

Многие вставшие под вопрос профессиональные праздники не отмечаются всенародно, но высоко ценятся в своей отрасли, и в последние годы, несмотря на трудности в экономике, активно праздновались в форме так называемых корпоративов. В ОАО РЖД, например, потратиться на мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, работодатель обязан по коллективному договору.

В аппарате правительства журналистам пояснили, что срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком отменяемых правовых актов еще не истек, а цели отменять праздники у чиновников нет.

Напомним, этой осенью россияне смогут отдохнуть три дня подряд: это произойдет благодаря тому, что День народного единства, 4 ноября, является нерабочим и выпадает в этом году на понедельник.

Ранее правительство России опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В мае россияне будут отдыхать с 1-го по 5-е число и затем — с 9-го по 11-е. Длинные выходные также будут в феврале — с 22-го по 24-е число, в марте — с 7-го по 9-е и в июне — с 12-го по 14-е. День народного единства выпадает на среду и останется отдельным выходным.

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Забавные твиты о том, что расти с братьями и сестрами — сплошное веселье

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Каждый человек, выросший с братьями или сестрами, знает, что это одновременно безмерное счастье и большое испытание. И эти 15 человек уверены, что жизнь была бы не такой веселой, если бы они оказались единственным ребенком в семье.

Представляем вашему вниманию подборку смешных твитов, посвященных взаимоотношениям братьев и сестер.

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Причем такие отношения складываются не только у людей. Ранее «Ридус» писал про двух котят, которые подрались за молоко.

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Как узнать, проживете ли вы до 80 лет

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© pexels.com

© pexels.com

Российские и японские врачи гериатры рассказали о секретах долголетия в Москве на Конференции «Курс на здоровое долголетие в России». Кроме того, они поделились, как по ходьбе человека узнать, есть ли у него шансы прожить до 80 лет.

Японские специалисты сообщили, что физическое состояние людей в возрасте около 60 лет улучшается — немощность стала наступать позднее. Исследователи десять лет изучали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Было установлено, что если человек в 70-летнем возрасте сохраняет энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), то у него есть почти стопроцентные шансы дожить до 80 лет.

А если же в 70-летнем возрасте человек в привычном для себя темпе ходьбы преодолевал в секунду не более 0,5 метра, то вероятность дожить до 80-ти составляет только от 15% до 35%, пишет «Российская газета».

Простые секреты долголетия

Президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай уверен, что японцам позволяют жить долго не только спорт и правильное питание, но и высокий уровень образования населения, налаженная система здравоохранения и регулярные проверки здоровья. По его словам, необходимо еще со школьной скамьи понимать, что причины многих заболеваний заключаются в образе жизни и питании. В Японии специалисты, первым делом, стремятся повысить уровень осведомленности населения о метаболическом синдроме, который может стать причиной таких серьезных заболеваний, как диабет, а также увеличивает риск инфаркта.

Хидэнори Арай убежден, что основа долголетия — правильное питание. Японская диета богата белками и питательными веществами, а также не содержит большое количество жиров, холестерина и соли. Помимо этого, специалисты рекомендуют уменьшить количество соли — это позволяет снизить риск развития старческой деменции. А директор Национального центра гериатрии и геронтологии Японии Хидетоши Эндо уверен, что каждый день необходимо посвящать не менее 90 минут в день физической активности и общению. Также следует следить и за своим эмоциональным состоянием, ведь депрессия ведет к появлению отклонений в нервной системе в более раннем возрасте.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра Юлия Котовская рассказала, как пожилым людям не навредить своему здоровью приемом лекарств. По ее мнению, некоторые препараты может заменить физическая активность. Также она не сомневается в том, что упражнения — главный компонент лечения любого хронического заболевания.

Ранее «Ридус» рассказывал, что ученые выяснили, почему у женщин продолжительность жизни дольше, чем у мужчин.

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