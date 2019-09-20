Профессиональные праздники попали под «регуляторную гильотину»

Правительство России в рамках кампании по пересмотру потерявших актуальность нормативных актов советского времени (именуемой «регуляторной гильотиной») может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР, выяснили журналисты.

«Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников. Среди документов СССР и РСФСР, которые предлагается отменить, оказались те, что вводят, например, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. В правительстве напрямую сохранить праздники не обещают, но подчеркивают, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться», — пишет газета «Коммерсант».

Многие вставшие под вопрос профессиональные праздники не отмечаются всенародно, но высоко ценятся в своей отрасли, и в последние годы, несмотря на трудности в экономике, активно праздновались в форме так называемых корпоративов. В ОАО РЖД, например, потратиться на мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, работодатель обязан по коллективному договору.



В аппарате правительства журналистам пояснили, что срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком отменяемых правовых актов еще не истек, а цели отменять праздники у чиновников нет.

Напомним, этой осенью россияне смогут отдохнуть три дня подряд: это произойдет благодаря тому, что День народного единства, 4 ноября, является нерабочим и выпадает в этом году на понедельник.

Ранее правительство России опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В мае россияне будут отдыхать с 1-го по 5-е число и затем — с 9-го по 11-е. Длинные выходные также будут в феврале — с 22-го по 24-е число, в марте — с 7-го по 9-е и в июне — с 12-го по 14-е. День народного единства выпадает на среду и останется отдельным выходным.