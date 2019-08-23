Роструд напомнил о трехдневных выходных в ноябре

Пресс-служба Роструда выступила с напоминанием о том, что россиян ждут трехдневные выходные в начале ноября. Это произойдет благодаря тому, что День народного единства является нерабочим и выпадает в этом году на понедельник.

«Нерабочим будет понедельник, 4 ноября, — День народного единства. Таким образом, граждане РФ будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября», — передает сообщение ведомства ФАН.



Ранее правительство России опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В мае россияне будут отдыхать с 1-го по 5-е число и затем — с 9-го по 11-е. Длинные выходные также будут в феврале — с 22-го по 24-е число, в марте — с 7-го по 9-е и в июне — с 12-го по 14-е. День народного единства 4 ноября выпадает на среду и останется отдельным выходным.

Россия входит в десятку стран с самыми длинными праздниками в мире и самыми большими экономическими потерями по итогам массового отдыха. Ранее «Ридус» рассказывал, вредят ли затяжные праздники российской экономике.