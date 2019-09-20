В Минобороны решили ужесточить правила воинского учета

В Минобороны разработаны новые правила призыва на срочную воинскую службу, согласно которым военкоматы станут заводить учетные карточки на всех фактически проживающих в их районе мужчин призывного возраста, включая тех, у кого нет прописки.

«Выявлять таких „фактически проживающих“ на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учет призывников станут „по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы)“», — пишет газета «Известия».



Как известно, переехать жить в другой город или район без уведомления об этом государственных служб много лет было одним из самых простых и действенных способов избежать военной службы. В результате повестки, рассылаемые военкоматом, не находили адресата, и это не считалось преступным уклонением от воинской службы. Новые правила постановки не только закрывают эту лазейку, но и решают еще одну проблему. Сейчас молодые люди, в силу разных обстоятельств не имеющие регистрации, не могут поступить в военное училище или устроиться на службу по контракту. Теперь это ограничение будет снято.

Призыв в армию вне зависимости от прописки — не первая новость об ужесточении правил призыва в этом году. Весной в Минобороны предлагали внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят ведомству дважды в год перепроверять заключения гражданских медкомиссий об освобождении призывников от срочной службы в армии по здоровью. Эти поправки позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки.

О планах отказаться в будущем от всеобщего воинского призыва и полностью перейти на профессиональную армию в апреле 2019 года рассказывал президент Владимир Путин. В настоящее время число контрактников в российской армии значительно превышает количество призывников: 384 тысячи человек служат по контракту, а по призыву — около 260 тысяч человек.

При этом отношение россиян к службе в армии развернулось на 180 градусов по сравнению с длительным постсоветским периодом, в течение которого военная служба считалась не просто непрестижной, а воспринималась как своего рода «почетная» альтернатива тюрьме. По данным соцопросов, доля считающих, что каждый «настоящий мужчина» должен пройти службу по призыву, выросла с октября 2015 по май 2019 года почти на пятую часть и достигла рекордных 60%.

