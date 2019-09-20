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В Минобороны решили ужесточить правила воинского учета

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© Интерпресс/ТАСС

© Интерпресс/ТАСС

В Минобороны разработаны новые правила призыва на срочную воинскую службу, согласно которым военкоматы станут заводить учетные карточки на всех фактически проживающих в их районе мужчин призывного возраста, включая тех, у кого нет прописки.

«Выявлять таких „фактически проживающих“ на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учет призывников станут „по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы)“», — пишет газета «Известия».

Как известно, переехать жить в другой город или район без уведомления об этом государственных служб много лет было одним из самых простых и действенных способов избежать военной службы. В результате повестки, рассылаемые военкоматом, не находили адресата, и это не считалось преступным уклонением от воинской службы. Новые правила постановки не только закрывают эту лазейку, но и решают еще одну проблему. Сейчас молодые люди, в силу разных обстоятельств не имеющие регистрации, не могут поступить в военное училище или устроиться на службу по контракту. Теперь это ограничение будет снято.

Призыв в армию вне зависимости от прописки — не первая новость об ужесточении правил призыва в этом году. Весной в Минобороны предлагали внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят ведомству дважды в год перепроверять заключения гражданских медкомиссий об освобождении призывников от срочной службы в армии по здоровью. Эти поправки позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки.

О планах отказаться в будущем от всеобщего воинского призыва и полностью перейти на профессиональную армию в апреле 2019 года рассказывал президент Владимир Путин. В настоящее время число контрактников в российской армии значительно превышает количество призывников: 384 тысячи человек служат по контракту, а по призыву — около 260 тысяч человек.

При этом отношение россиян к службе в армии развернулось на 180 градусов по сравнению с длительным постсоветским периодом, в течение которого военная служба считалась не просто непрестижной, а воспринималась как своего рода «почетная» альтернатива тюрьме. По данным соцопросов, доля считающих, что каждый «настоящий мужчина» должен пройти службу по призыву, выросла с октября 2015 по май 2019 года почти на пятую часть и достигла рекордных 60%.

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Забавные твиты о том, что расти с братьями и сестрами — сплошное веселье

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Каждый человек, выросший с братьями или сестрами, знает, что это одновременно безмерное счастье и большое испытание. И эти 15 человек уверены, что жизнь была бы не такой веселой, если бы они оказались единственным ребенком в семье.

Представляем вашему вниманию подборку смешных твитов, посвященных взаимоотношениям братьев и сестер.

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Причем такие отношения складываются не только у людей. Ранее «Ридус» писал про двух котят, которые подрались за молоко.

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Как узнать, проживете ли вы до 80 лет

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© pexels.com

© pexels.com

Российские и японские врачи гериатры рассказали о секретах долголетия в Москве на Конференции «Курс на здоровое долголетие в России». Кроме того, они поделились, как по ходьбе человека узнать, есть ли у него шансы прожить до 80 лет.

Японские специалисты сообщили, что физическое состояние людей в возрасте около 60 лет улучшается — немощность стала наступать позднее. Исследователи десять лет изучали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Было установлено, что если человек в 70-летнем возрасте сохраняет энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), то у него есть почти стопроцентные шансы дожить до 80 лет.

А если же в 70-летнем возрасте человек в привычном для себя темпе ходьбы преодолевал в секунду не более 0,5 метра, то вероятность дожить до 80-ти составляет только от 15% до 35%, пишет «Российская газета».

Простые секреты долголетия

Президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай уверен, что японцам позволяют жить долго не только спорт и правильное питание, но и высокий уровень образования населения, налаженная система здравоохранения и регулярные проверки здоровья. По его словам, необходимо еще со школьной скамьи понимать, что причины многих заболеваний заключаются в образе жизни и питании. В Японии специалисты, первым делом, стремятся повысить уровень осведомленности населения о метаболическом синдроме, который может стать причиной таких серьезных заболеваний, как диабет, а также увеличивает риск инфаркта.

Хидэнори Арай убежден, что основа долголетия — правильное питание. Японская диета богата белками и питательными веществами, а также не содержит большое количество жиров, холестерина и соли. Помимо этого, специалисты рекомендуют уменьшить количество соли — это позволяет снизить риск развития старческой деменции. А директор Национального центра гериатрии и геронтологии Японии Хидетоши Эндо уверен, что каждый день необходимо посвящать не менее 90 минут в день физической активности и общению. Также следует следить и за своим эмоциональным состоянием, ведь депрессия ведет к появлению отклонений в нервной системе в более раннем возрасте.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра Юлия Котовская рассказала, как пожилым людям не навредить своему здоровью приемом лекарств. По ее мнению, некоторые препараты может заменить физическая активность. Также она не сомневается в том, что упражнения — главный компонент лечения любого хронического заболевания.

Ранее «Ридус» рассказывал, что ученые выяснили, почему у женщин продолжительность жизни дольше, чем у мужчин.

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