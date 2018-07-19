Минобороны ужесточит правила призыва

В Министерстве обороны предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят ведомству дважды в год перепроверять заключения гражданских медкомиссий об освобождении призывников от срочной службы в армии по здоровью.

«Предложенные Минобороны поправки позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки. Эксперты, впрочем, опасаются, что усложнится и жизнь молодых людей с серьезными диагнозами вплоть до инвалидности», — пишет газета «Известия».



Ранее инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно и справка о негодности к военной службе по здоровью давала практически стопроцентную «защиту» от военкомата.

Поскольку в законопроекте понятие «осмотр» заменяется на «освидетельствование», предполагается более глубокое изучение состояния здоровья призывника. Вкупе с возможностью пересматривать статус годности во время осеннего и весеннего призывов шанс пойти в армию в случае утверждения законопроекта появится и у тех, кто пытается этого избежать, и у тех, кто рвется в войска, но при первом прохождении медкомиссии был признан негодным к военной службе.

Особняком в законопроекте стоит предложение отправлять всех негодных к военной службе «в медицинскую организацию для оказания помощи». В результате, по мысли авторов законопроекта, призывник либо будет вылечен и призван, либо освобожден от службы окончательно.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал срочную службу в армии необязательной для мужчин и выразил уверенность, что контрактная армия является более эффективной, но при этом осудил уклонение от всеобщего воинского призыва, напомнив молодым людям о «долге перед Родиной».

О планах отказаться в будущем от всеобщего воинского призыва и полностью перейти на профессиональную армию в апреле 2019 года рассказывал Владимир Путин. В настоящее время число контрактников в российской армии значительно превышает количество призывников: 384 тысячи человек служат по контракту, а по призыву — около 260 тысяч человек.