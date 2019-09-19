Кувшинников официально стал губернатором Вологодской области в третий раз

Все мы совершаем порой странные или непонятные действия, о которых не рассказываем окружающим. Пользователи Twitter поделились с подписчиками самыми странными, но такими знакомыми всем привычками.

«Несколько раз пытаемся воткнуть штекер в розетку в темноте, когда понимаем, что нужно развернуть вилку».

«Чистим зубы более тщательно перед стоматологом, хотя он все равно будет очищать наши зубы с помощью специальных инструментов».

«Непременно берем в туалет телефон — чем там еще заняться?»

«Открываем холодильник, чтобы найти что-то вкусное, но обнаруживаем, что он пуст. А через 15 минут открываем его снова. И находим еду!»

«Кладем в морозилку бутылки с водой, чтобы они быстрее охладились, и забываем об этом».

«Уменьшаем звук радио в машине, когда ищем куда свернуть».

«Посреди улицы понимаем, что идем не туда. Вместо того, чтобы просто развернуться, разыгрываем сценку с телефонным звонком».

Недавно пользователи Сети поделились историями о том, как люди используют бытовые предметы не по назначению.