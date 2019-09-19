Кувшинников официально стал губернатором Вологодской области в третий раз
- 19 сентября 2019, 14:56
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Избранный губернатор Вологодской области Олег Кувшинников официально вступил в должность главы региона. Инаугурация проходила в Большом зале правительства области.
Присягая на верность населению региона, Кувшинников поклялся добросовестно исполнять обязанности губернатора, охранять права и свободы, соблюдать Конституцию РФ и законы Вологодской области.
Выборы губернатора Вологодской области состоялись 8 сентября. Олег Кувшинников одержал победу в избирательной гонке, набрав 60,79% голосов.
Отметим, что Кувшинников занимает пост губернатора Вологодской области уже третий срок подряд. Ранее политолог Олег Матвейчев назвал его одним из самых сильных управленцев современной России.
«За время своего нахождения у власти в Вологодской области он смог в два раза увеличить бюджет региона. А еще он значительно улучшил инвестиционную привлекательность. Поэтому, конечно, Кувшинникову удалось переизбраться», — пояснил эксперт.
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