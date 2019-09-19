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Кувшинников официально стал губернатором Вологодской области в третий раз

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Избранный губернатор Вологодской области Олег Кувшинников официально вступил в должность главы региона. Инаугурация проходила в Большом зале правительства области.

Присягая на верность населению региона, Кувшинников поклялся добросовестно исполнять обязанности губернатора, охранять права и свободы, соблюдать Конституцию РФ и законы Вологодской области.

Выборы губернатора Вологодской области состоялись 8 сентября. Олег Кувшинников одержал победу в избирательной гонке, набрав 60,79% голосов.

Отметим, что Кувшинников занимает пост губернатора Вологодской области уже третий срок подряд. Ранее политолог Олег Матвейчев назвал его одним из самых сильных управленцев современной России.

«За время своего нахождения у власти в Вологодской области он смог в два раза увеличить бюджет региона. А еще он значительно улучшил инвестиционную привлекательность. Поэтому, конечно, Кувшинникову удалось переизбраться», — пояснил эксперт.

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5+ привычек, которые делают все люди, но не признаются в этом

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© pixabay.com

© pixabay.com

Все мы совершаем порой странные или непонятные действия, о которых не рассказываем окружающим. Пользователи Twitter поделились с подписчиками самыми странными, но такими знакомыми всем привычками.

«Несколько раз пытаемся воткнуть штекер в розетку в темноте, когда понимаем, что нужно развернуть вилку».
«Чистим зубы более тщательно перед стоматологом, хотя он все равно будет очищать наши зубы с помощью специальных инструментов».
«Непременно берем в туалет телефон — чем там еще заняться?»
«Открываем холодильник, чтобы найти что-то вкусное, но обнаруживаем, что он пуст. А через 15 минут открываем его снова. И находим еду!»
«Кладем в морозилку бутылки с водой, чтобы они быстрее охладились, и забываем об этом».
«Уменьшаем звук радио в машине, когда ищем куда свернуть».
«Посреди улицы понимаем, что идем не туда. Вместо того, чтобы просто развернуться, разыгрываем сценку с телефонным звонком».

Недавно пользователи Сети поделились историями о том, как люди используют бытовые предметы не по назначению. 

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