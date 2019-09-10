Почему прогнозы о вторых турах на выборах губернаторов не оправдались

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги губернаторских выборов, прошедших в 16 регионах России. По результатам голосования победу на выборах одержали либо действующие главы регионов, либо назначенные президентом Владимиром Путиным врио губернаторов.

Прогнозы ряда политологов и политических Telegram-каналов о том, что в ряде субъектах придется проводить вторые туры голосования, не оправдались, констатировал профессор «Высшей школы экономики» Олег Матвейчев. По его мнению, «авторы таких прогнозов, к сожалению, не стремились к взвешенному анализу ситуации в регионах, а просто хотели поймать хайп».

Профессор «Высшей школы экономики» Олег Матвейчев.

«Многие предсказывали второй тур губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. Называли его слабым губернатором. Однако это не так. Кувшинников, напротив, считается одним из самых сильных управленцев. За время своего нахождения у власти в Вологодской области он смог в два раза увеличить бюджет региона. А еще он значительно улучшил инвестиционную привлекательность. Поэтому, конечно, Кувшинникову удалось переизбраться», — пояснил эксперт.



Вдобавок, отметил Матвейчев, губернатор Вологодской области является человеком очень открытым, а потому при общении с населением он «чувствует себя в своей стихии».

«Кувшинников вырос на улицах Череповца. Он чувствует обычных людей. Когда Кувшинников вышел в народ, то сразу стал со всеми обниматься, целоваться, отвечать на самые острые вопросы. Это собрало сразу 200 тысяч подписчиков в его социальных сетях», — сказал эксперт.

В плане общения с людьми Олег Кувшинников даже совершил подвиг. Он съел 28 чашек с ухой, — заметил Матвейчев. — Дело было во время молодежного форума. В конце каждый район готовил свою уху. Губернатор вышел тогда к ребятам пообщаться. Нельзя было обидеть районы, поэтому он попробовал каждую уху.

Политолог Павел Данилин в свою очередь подчеркнул, что от вторых туров выборы глав регионов спасли своевременные кадровые изменения, прошедшие по инициативе главы государства.

Политолог Павел Данилин.

«Возьмем Забайкалье. Регион депрессивный. Две трети населения абсолютно разочарована деятельность прежнего губернатора, разочарована властями, разочарована тем, что Москва их якобы забыла. Вообще можно было рассчитывать на то, что Забайкальский край будет повторением Хакасии и Хабаровского края. Но пришествие в регион врио губернатора Александра Осипова позволило реально сломить ситуацию. Он, конечно, не вошел в каждый двор, но он вошел в каждую душу. Та ситуация, когда он заплакал во время передачи „Прямой разговор“, слушая откровение женщины о том, как она воспитывает семерых детей в аварийном доме без вводы, — это по-человечески. Более того, была максимально быстрая реакция на пожары, столь же быстрая выплата компенсаций, что для Читы является нонсенсом. Все это, конечно, не могло не вызвать резкого притока энтузиазма. В результате настроения жителей края повернулись таким образом, что КПРФ даже не захотела выдвигать своего кандидата», — объяснил Данилин.



Политолог Фирдус Алиев.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев заявил, подытоживая слова Матвейчева и Данилина, что избранные губернаторы — это компетентные управленцы, лишенные «чиновничьего снобизма и чванства», которые умеют общаться с населением «без посредников».



Та кампания, которую вел избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была направлена на беспрецедентный объем общения с населением. В итоге родился мем — разворот Текслера. Кандидат отказывался от заранее заготовленных маршрутов, выходил из автомобиля и шел пешком на те объекты, которые считал сам необходимым посмотреть. Этот способ общения с населением начал давать определенные плоды, — сказал Алиев.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах страны прошли выборы. В 16 регионах в ходе прямого голосования избирали губернаторов. Также состоялись выборы в 13 заксобраний, в 22 гордумы, а в столицах трех регионов выбрали глав муниципальных образований.