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В Раде признали необходимость уступок для решения конфликта в Донбассе

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© newsone.ua

© newsone.ua

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил о необходимости уступок со стороны Киева для того, чтобы переговоры о мирном разрешении вооруженного конфликта в Донбассе достигли успеха.

«Вещи, которые касаются нашего суверенитета мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду», — сказал Гетманцев в эфире телеканала NEWSONE.

«С другой стороны мы понимает, что переговоры — это постоянно какие-то уступки. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона. В этом вопросе должен быть компромисс. Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями», — объяснил он.

Напомним, накануне Киев и Москва обвинили друг друга в срыве саммита «нормандской четверки» из-за разногласий по поводу «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Кроме того, представители Украины несколько раз прямо отказались исполнять требования Второго минского соглашения, в котором предусмотрена конституционная реформа, направленная на федерализацию страны.

Из-за позиции Киева на неопределенный срок был отложен новый саммит «нормандской четверки», который планируется провести в Париже. Недавно в Берлине в рамках подготовки к саммиту прошли переговоры внешнеполитических советников лидеров четырех стран. После них представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма дал понять, что подозревает лидеров Германии и Франции в том, что на саммите они с подачи Москвы будут подталкивать украинского президента Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам.

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