Киев и Москва обвинили друг друга в срыве саммита «нормандской четверки»

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил по угрозу проведение саммита «нормандской четверки», поскольку украинские представители отказались подписать «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Заявление прозвучало по итогам нового раунда переговоров в Минске. «Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран „нормандской четверки“ и предложен контактной группе для подписания», — цитирует Грызлова РИА Новости.

Тем самым, подчеркнул полпред России, Киев «сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами».



В Киеве итогами переговоров в Минске тоже остались недовольны. Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что нормандский саммит якобы должен был состояться во вторник, 17 сентября, однако Россия по техническим причинам отказалась принимать в нем участие. В результате переговоры были отменены. Министр выразил надежду, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы «найти время для четырех лидеров».

Новый саммит «нормандской четверки» планируется провести в Париже, но дата встречи пока не назначена. Недавно в Берлине в рамках подготовки к саммиту прошли переговоры внешнеполитических советников лидеров четырех стран. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма дал понять, что подозревает лидеров Германии и Франции в том, что на саммите они с подачи Москвы будут подталкивать украинского президента Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам.



Ранее Кучма заявил, что Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса и не готов объявить амнистию всем участникам конфликта на юго-востоке Украины, что предусмотрено Вторым минским соглашением. Грызлов расценил заявления Кучмы как прямое нарушение минских договоренностей. Позже Вадим Пристайко пригрозил жителям Донбасса «радикальными мерами».