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В Красноярске проверяют информацию об избиении физруком первоклассника

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

После конфликта, произошедшего в одной из школ Красноярска между учителем физкультуры и первоклассником городское управление образования организовало служебную проверку.

Ранее телеканал ТВК опубликовал сообщение о том, что физрук во время урока ударил ребенка по голове, после чего позволил другим детям избить его.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, факт избиения ученика одноклассниками педагог отрицает, а информация о случившемся передается со слов матери ребенка.

При этом учитель признает, что мальчик баловался на уроке, что и послужило причиной конфликта.

По словам собеседника агентства, это никак не оправдывает поступок учителя, которого временно отстранили от занятий на время расследования инцидента. Педагог уже принес извинения матери школьника.

Ранее сообщалось, что преподавательница одной из школ города Новомосковска Тульской области позволила себе наказать ученика за ошибку при ответе у доски. Обратив на школьника свой гнев, учительница ударила его несколько раз указкой.

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Угрожающий взорвать метромост в Киеве мужчина открыл стрельбу

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В столице Украины неизвестный заявил о намерении взорвать метромост через Днепр, сообщает Национальная полиция страны.

Этот мост находится рядом со станцией киевского метро.

Позже появилась информация, что мужчина, угрожающий взрывом моста, открыл стрельбу.

Происходящее квалифицировано как подготовка теракта, на месте происшествия идет спецоперация, передает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Киева.

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