Тульская учительница избила школьника указкой за неправильный ответ

Преподавательница одной из школ города Новомосковска Тульской области позволила себе наказать ученика за ошибку при ответе у доски.

Обратив на школьника свой гнев, учительница ударила его несколько раз указкой.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Сети.

«Или тебе вообще все равно? Гаденыш!», — кричит женщина на школьника и бьет его по спине предметом, похожим на большую деревянную линейку.

На кадрах видно, как ученик испуганно озирается на агрессивную учительницу.

Автор ролика указал, что конфликт произошел на уроке геометрии, отмечает РЕН ТВ.

В одном из сообщений в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что, по неофициальным данным, учительница уволилась.

Как пишет газета «Известия», региональное СУ СК РФ и прокуратура уже приступили к проверке по данному факту, а в областном министерстве образования уточнили, что инцидент произошел в школе № 8 города Новомосковска.

«Такие действия учителя совершенно недопустимы. С 12.04.2019 с этим педагогом будут прекращены трудовые отношения», — приводит издание сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что петербургский школьник обвинил учительницу в избиении из-за ошибки в домашнем задании.