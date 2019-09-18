Американский космический корабль Starliner полетит с российским двигателем

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что при полете ракеты с американским пилотируемым космическим кораблем Starliner компании Boeing будет применен российский жидкостный ракетный двигатель РД-180.

Глава корпорации отметил во время встречи со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Устинова в Петербурге, что «американцы его даже сертифицировали под пилотируемую программу».

По словам Рогозина, РД-180 является уникальным двигателем, фактически созданным по заказу США.

Он также напомнил, что именно этот двигатель обеспечил 86 успешных пусков американской ракете Atlas.

Кроме того, глава Роскосмоса рассказал, что ранее было принято решение об использовании двигателя в двухступенчатой ракете «Союз-6», которая заменит «Союз-2», сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на санкции, введенные против нашей страны, американцы вынуждены наступать на горло своей санкционной песне, и продолжают их покупать у нас, потому что он лучший в мире и по эффективности, и по соотношению „цена/качество“», — приводит агентство слова Рогозина.

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года в России начали разработку новой ракеты-носителя с жидкостным двигателем РД-180 для американской ракеты Atlas-5.