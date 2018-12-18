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В России начали разработку новой ракеты

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Двигатель РД-180 © mix.msfc.nasa.gov

Разработку новой ракеты-носителя с жидкостным двигателем РД-180 начали в России на НПО «Энергомаш», заявил его генеральный директор Игорь Арбузов.

Данный двигатель производится для американской ракеты Atlas-5, сообщается на сайте предприятия.

Россия также производит жидкостные двигатели РД-181 для американских ракет Antares.

Как писал «Ридус», на прошлой неделе стал известно, что НПО «Энергомаш» поставило в США в декабре три очередных двигателя РД-181.

РД-180 — жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащен двумя камерами сгорания и двумя соплами. Создан в середине 90-х годов.

РД-181 является экспортным вариантом двигателя РД-193. Предназначен для ракет-носителей легкого класса, выводящих на орбиту грузы массой до 5 тонн.

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