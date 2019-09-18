В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать белое вино

В АНО «Российская система качества» (Роскачество) рассказали, как правильно выбирать белые вина, которые приобретают все большую популярность у россиян.

В ведомстве отметил, что у большинства потребителей самым популярным производителем белых вин является Италия. Именно белые вина этой страны составляют значительную долю продаж в торговых сетях.

Однако на полках российских магазинов представлены также белые вина из Франции, Испании, Германии, Португалии, Чили, Аргентины, ЮАР и других стран.

Постепенно набирают популярность и отечественные белые вина. В Роскачестве отмечают, что они подчас привлекательней по цене импортных образцов. «Главное — не ошибиться с качеством», — говорится в сообщении.

Во-первых, вино должно быть в стеклянной бутылке, так как в пакетах продаются винные напитки или самые бюджетные варианты винодельческой продукции.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на обозначение «Вино защищенного географического указания». В каждой стране для этого обозначения существует своя аббревиатура.

В магазине на белое вино не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет от близко расположенной подсветки полки.

Оно должно быть чистого, прозрачного цвета, без посторонних включений. Янтарный цвет говорит об окислении вина при производстве или хранении.

Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание — порядка 250 рублей за бутылку.

Белые вина рекомендуется охлаждать перед подачей до температуры от 8 до 12 градусов.

Недорогие вина лучше охлаждать сильнее, более серьезные с выдержкой в дубе лучше раскрываются при температуре 11−12 градусов.

Белые вина прекрасно гармонируют с морепродуктами и блюдами из рыбы или птицы. Также к ним подойдут различные фрукты.

Как сообщал «Ридус», ранее в Роскачестве выявили преимущества белых и игристых вин российского производства над импортными аналогами.