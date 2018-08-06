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Российские белые вина оказались лучше импортных

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© pexels.com

В Роскачестве выявили преимущества белых и игристых вин российского производства над импортными аналогами, сообщил замглавы ведомства Александр Беляев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

Беляев также рассказал о любопытном эксперименте, проведенном с красными винами в категории от 300 до 1000 рублей. Он заключался в том, что российские знаменитости «вслепую» дегустировали российские и иностранные образцы одинаковых сортов. В итоге большинство сделало выбор в пользу российского производителя.

Ранее в России была проблема с вырубкой виноградников и отрасль находилась в упадке, приводит ФАН слова замглавы Роскачества. Однако сейчас она восстанавливается и российские вина выходят на новый уровень качества, отметил он.

Недавно президент и председатель совета директоров Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал «Ридусу» о том, что в настоящее время Россия переживает винодельческий ренессанс.

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