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ООН: жертвами войны в Донбассе стали более 3 тысяч мирных жителей

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После попадания снаряда на пригородную автостанцию Донецка. © Александр Худотеплый/ТАСС

После попадания снаряда на пригородную автостанцию Донецка. © Александр Худотеплый/ТАСС

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, 3 339 мирных жителей погибли в Донбассе с начала военного конфликта, сообщает «Укринформ».

При этом, как сообщила во время пресс-конференции в Киеве глава миссии Матильда Богнер, в настоящее время «количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта».

По ее словам, последние три месяца, зафиксированные в докладе миссии, с 16 мая по 15 августа 2019 года, погибли восемь мирных жителей — четверо мужчин и четверо женщин, 60 получили ранения, среди них — девять детей.

Богнер подчеркнула, что количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось после возобновления с 21 июля режима прекращения огня.

Глава миссии добавила, что «на территории, которая контролируется вооруженными группами, наша деятельность уже более года сильно ограничена».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе, которая включает в себя возможность «радикальных мер».

Заявления Вадима Пристайко расходятся со словами самого Зеленского, который на прошлой неделе говорил, что завершить вооруженный конфликт в Донбассе можно только дипломатическим путем.

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