В Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну телефона

В городе Кирово-Чепецке Кировской области молодая девушка погибла из-за упавшего к ней в ванну мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, девушка принимала ванну и пользовалась телефоном, который в это время заряжался.

Когда гаджет упал в воду, молодая женщина сразу же скончалась.

Тело погибшей обнаружили ее родители. Трагедия произошла в субботу, 14 сентября.

В настоящее время следствие проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что подобные инциденты с трагическим исходом происходят довольно часто. Так, в декабре прошлого года в ванне от удара током погибла чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова. Девушка принимала ванну и разговаривала по телефону, который в тот момент находился на зарядке. Погибшей было всего 15 лет.

Годом ранее подросток погиб в ванне из-за телефона. Девятиклассник сел в ванну, открыл воду, присоединил гаджет к розетке, после чего случайно уронил телефон. В результате мальчика ударило током.