Аренда квартир в России стала дороже

Стоимость аренды квартир в России повысилась из-за роста ипотечных ставок, об этом сказано в исследовании специалистов интернет-сервиса «Авито Недвижимость».

«Снижение реальных доходов населения и рост ипотечных ставок в конце 2018 — начале 2019 года заставило некоторых россиян отложить покупку квартиры до лучших времен», — заявил «Российской газете» управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.



Особенно резким был рост цен на съемное жилье в январе, тогда наблюдался рекордный всплеск интереса к аренде квартир, причем «двушки» и «трешки» подорожали сильнее «однушек».

Но даже с новыми ценами снимать жилье во многих городах России оказалось выгоднее, чем обслуживать ипотечный кредит. Не говоря уже о ситуациях, когда банки отказываются кредитовать граждан по тем или иным причинам и у них остается только один вариант — снимать чужую квартиру и одновременно копить на свою.



Цены на съемное жилье в России пришли в движение еще в августе прошлого года — тогда ставки аренды квартир почти в четырех десятках российских городов выросли по сравнению с августом 2017 года. В начале 2019 года ситуация усугубилась — арендодатели стали отказываться торговаться за цену, чему есть сразу несколько объяснений.

Тем не менее, слишком спешить при выборе квартиры не стоит, лучше заранее узнать о подводных камнях, которые встречаются на этом пути.