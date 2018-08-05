найти ×
   
  • USD
    65.40
  • EUR
    74.06
СохранитьСохранено0
×

00487

Аренда квартир в России стала дороже

Small f78f8d6c11

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Стоимость аренды квартир в России повысилась из-за роста ипотечных ставок, об этом сказано в исследовании специалистов интернет-сервиса «Авито Недвижимость».

«Снижение реальных доходов населения и рост ипотечных ставок в конце 2018 — начале 2019 года заставило некоторых россиян отложить покупку квартиры до лучших времен», — заявил «Российской газете» управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Особенно резким был рост цен на съемное жилье в январе, тогда наблюдался рекордный всплеск интереса к аренде квартир, причем «двушки» и «трешки» подорожали сильнее «однушек». 

Но даже с новыми ценами снимать жилье во многих городах России оказалось выгоднее, чем обслуживать ипотечный кредит. Не говоря уже о ситуациях, когда банки отказываются кредитовать граждан по тем или иным причинам и у них остается только один вариант — снимать чужую квартиру и одновременно копить на свою.

Цены на съемное жилье в России пришли в движение еще в августе прошлого года — тогда ставки аренды квартир почти в четырех десятках российских городов выросли по сравнению с августом 2017 года. В начале 2019 года ситуация усугубилась — арендодатели стали отказываться торговаться за цену, чему есть сразу несколько объяснений.

Тем не менее, слишком спешить при выборе квартиры не стоит, лучше заранее узнать о подводных камнях, которые встречаются на этом пути.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5122699читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
17089344читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

10351716читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

38022340читать позжечитаю позже