Госдуме предложили разрешить электронные заявления на отпуск

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе цифровизацию трудовых отношений. Благодаря этому документу россияне смогут подавать работодателю заявление на отпуск и другие юридически значимые сообщения в цифровом формате — по электронной почте.

Ранее ряд СМИ сообщил, что электронное заявление на отпуск можно будет подать сразу после вступления закона в силу с 1 октября, однако на деле он до сих пор не прошел в Госдуме даже первое чтение.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Гаджимета Сафаралиева, утверждения документа не следует ждать в ближайшее время. «Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году», — цитирует Сафаралиева РБК.

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки налогового кодекса, которые дают возможность работодателям получить налоговые льготы в обмен на оплату отпусков. Для этого предпринимателям необходимо потратить на каждого своего сотрудника на турпутевку по России как минимум 50 тысяч рублей. Также могут претендовать на оплату члены их семей — супруга, дети до 18 лет, а также родители работника.

Ранее «Ридус» рассказывал, в каких случаях работодатель имеет право не отпустить работника в отпуск или даже отозвать с отдыха, и как российские законы в этих случаях защищают интересы граждан.