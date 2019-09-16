В Архангельске похитили статую Смерти

Деревянная скульптура, символизирующая Смерть, была похищена в Архангельске.

Как отмечает РЕН ТВ, фигура в плаще и с косой выполняла функцию дорожного знака.

Ее установили в самом аварийном месте города в пятницу 13-го. Местная администрация рассчитывала на то, что хотя бы таким необычным способом удастся образумить лихачей.

Однако не прошло и суток, как Смерть бесследно исчезла.

Городские власти не стали связывать произошедшие с мистикой и собирались обратиться в полицию, как вдруг в мэрию пришло анонимное письмо с указанием местонахождения скульптуры.

Как оказалось, она практически не пострадала, и после небольшой реставрации вновь займет свое место, сообщает телеканал.

Ранее «Ридус» писал о том, что из Бленхеймского дворца украли золотой унитаз стоимостью более 1,25 млн долларов.