В Анталье умер россиянин, пострадавший во время парасейлинга
- 16 сентября 2019, 18:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
От полученных травм во время парасейлинга в турецкой Анталье скончался юноша из России.
Его мать выписали из больницы накануне.
Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, после произошедшего инцидента полиция арестовала владельца компании-организатора парасейлинга и одного из ее сотрудников.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что 14 сентября в районе Коньяалты серьезно травмировались двое российских туристов, решивших слетать на парашюте, прикрепленном тросом к катеру. Во время парасейлинга по неизвестным причинам трос оборвался и туристов сильным порывом отбросило на прибрежные пальмы. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Войти через социальные сети: