В Анталье умер россиянин, пострадавший во время парасейлинга

От полученных травм во время парасейлинга в турецкой Анталье скончался юноша из России.

Его мать выписали из больницы накануне.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, после произошедшего инцидента полиция арестовала владельца компании-организатора парасейлинга и одного из ее сотрудников.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что 14 сентября в районе Коньяалты серьезно травмировались двое российских туристов, решивших слетать на парашюте, прикрепленном тросом к катеру. Во время парасейлинга по неизвестным причинам трос оборвался и туристов сильным порывом отбросило на прибрежные пальмы. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.