найти ×
   
  • USD -0.64
    63.83
  • EUR -0.86
    70.67
СохранитьСохранено0
×

-219658

В Анталье умер россиянин, пострадавший во время парасейлинга

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

От полученных травм во время парасейлинга в турецкой Анталье скончался юноша из России.

Его мать выписали из больницы накануне.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, после произошедшего инцидента полиция арестовала владельца компании-организатора парасейлинга и одного из ее сотрудников.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что 14 сентября в районе Коньяалты серьезно травмировались двое российских туристов, решивших слетать на парашюте, прикрепленном тросом к катеру. Во время парасейлинга по неизвестным причинам трос оборвался и туристов сильным порывом отбросило на прибрежные пальмы. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 18a6e9e1f0
    Yana Chuvakovaсегодня, 18:20

    Для дополнительного заработка советую всем испытать свою удачуказино Вулкан Удачи , в которой понравится играть даже привередливому игроку, потому что в этом заведении созданы все условия для получения драйва и веселья. Игровой онлайн-дом работает для охотников за удачей круглосуточно.

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
2012647читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
009510читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

3021069читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

5023949читать позжечитаю позже