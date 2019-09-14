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Во время парасейлинга в Турции серьезно пострадали два российских туриста

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© pixabay.com

© pixabay.com

В турецкой Анталье серьезно травмировались двое туристов из России, решивших слетать на парашюте, прикрепленном тросом к катеру.

Как сообщило генконсульство РФ, несчастный случай произошел 14 сентября около 17.30 в районе Коньяалты.

«Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Сильным порывом ветра туристов отбросило на прибрежные пальмы. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщал «Ридус», 18 августа в бассейне в отеле Sunhill в турецком Бодруме погибла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Алису, отдыхавшую с родителями, затянуло в трубу бассейна.

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