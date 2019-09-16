Умер старейший артист «Ленкома»

На 91-м году жизни умер старейший артист московского театра «Ленком», народный артист РСФСР Юрий Колычев.

Актер служил в этом театре более 60 лет.

О месте и времени прощания с артистом будет известно позже, сообщает пресс-служба театра.

Юрий Колычев родился в 1928 году в Москве. В 1950 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.

В том же году был принят в труппу Малого театра, где прослужил шесть лет, сыграв ряд ярких ролей в спектаклях «Без вины виноватые», «Дорога свободы», «Шакалы» и других.

В 1957 году Колычев был приглашен в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком») и сразу стал одним из ведущих артистов труппы.

На его счету около 50 ролей в спектаклях театра. Среди них как постановки Анатолия Эфроса — «В день свадьбы», «104 страницы про любовь», «Судебная хроника», «Мольер», так и и позже — Марка Захарова: «Тиль», «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Ясновидящий», «Революционный этюд», «Три девушки в голубом», «Диктатура совести», «Мудрец», «Поминальная молитва», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Вишневый сад».

Как сообщал «Ридус», в начале сентября ушел из жизни участник легендарных советских вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон.