Умер солист легендарных советских ВИА

На 72-м году жизни скончался участник легендарных советских вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на его невестку Татьяну Путру.

По ее словам, болезнь свалила артиста буквально за последний месяц.

«У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно», приводит агентство слова своей собеседницы.

Она добавила, что прощание с певцом состоится в понедельник 9 сентября в 9:00 в морге больницы № 64, а гражданская панихида чуть позже — в 10:00 в крематории Хованского кладбища.

Юрий Петерсон был исполнителем таких известных и популярных в свое время песен, как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда», «Оксана», «На дальней станции сойду…», «Идёт солдат по городу», напоминает News.ru.

Месяц назад, как сообщал «Ридус», умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.