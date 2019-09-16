Трамп пригрозил ответом на удар по саудовским нефтяным объектам

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к решительным действиям после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также распорядился при необходимости задействовать стратегические резервы нефти Соединенных Штатов.

«Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных — но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать», — написал Трамп в Twitter.

«С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков», — добавил он.

Газета Washington Post сообщила, что президент провел несколько совещаний с военными чиновниками, на которых рассматривалась возможность «военного ответа», хотя «некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности».

Напомним, после атаки дронов на нефтяные объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, произошедшей в ночь на 14 сентября, королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде надеются восстановить ее в ближайшее время.

Атаку на предприятия Saudi Aramco на востоке страны совершили десять беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, которые уже десять лет воюют с саудовскими войсками. В США подозревают, что поддержку хуситам могут оказывать власти Ирана.



Как сообщал «Ридус», новости об атаке беспилотников и резком падении добычи нефти уже вызвали серьезный рост цен на «черное золото». Первые данные торгов на Лондонской бирже показали подорожание ноябрьских фьючерсов на 12−13% при максимальном скачке до 19%.