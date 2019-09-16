На россиянах поставят эксперимент по четырехдневке

Минтруд проведет совещание, посвященное эксперименту по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности. Об этом журналистам рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский.



«На предприятиях… работники 30−40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — заявил Засельский газете «Известия».



По словам чиновника, четких параметров перехода на четырехдневку в рамках эксперимента пока не выработано. Окончательный вывод об эффективности этой меры можно будет сделать, когда схему испытают на большом количестве компаний, отметил Петр Засельский.



Ожидается, что эксперимент затронет предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

Инициативу о сокращении рабочей недели ранее выдвинула Федерация независимых профсоюзов России. Аналогичную идею озвучивал и премьер-министр Дмитрий Медведев, мотивировав ее развитием экономики, информатизацией и роботизацией производства. Такой график станет «новой основой социально-трудового контракта», полагает премьер-министр.

В Минтруде предложили вынести этот вопрос на обсуждение, а министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал главными условиями для перехода на четырехдневную рабочую неделю повышение доходов населения и производительности труда. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что этот шаг может обсуждаться только после проведения специальных исследований.

Действующее российское законодательство не мешает работодателям сокращать количество рабочих дней по своему усмотрению. Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), а нижней границы не существует. Однако, как выяснил ВЦИОМ, почти половина россиян (49%) опасаются, что переход на четырехдневку станет предлогом для уменьшения зарплат.

С предупреждением об опасностях, связанных с возможным введением четырехдневной рабочей недели, выступили и врачи. По мнению экспертов в сфере здравоохранения, очень многим россиянам на пользу лишний выходной не пойдет.

