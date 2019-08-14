Четырехдневную рабочую неделю объявили вредной для здоровья

Врачи выступили с предупреждением об опасностях, связанных с обсуждаемым на государственном уровне введением четырехдневной рабочей недели. По мнению экспертов в сфере здравоохранения, очень многим россиянам на пользу лишний выходной не пойдет.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — заявила РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова.

Кроме того, Тихомирова указала и на чисто психологические проблемы четырехдневки. Даже если человек не привык сидеть без дела и его текущая работа ему по душе, дополнительный выходной скорее всего будет потрачен на взращивание в себе страхов, фобий и неврозов. «Он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха», — пояснила свою мысль врач-терапевт.

Также Елена Тихомирова не согласилась с расхожим мнением о том, что домоседы меньше подвержены риску стать жертвой эпидемий гриппа. С одной стороны, гриппом заражаются в непроветриваемых помещениях и, особенно, в переполненном общественном транспорте, с другой — избежать контактов с больными крайне сложно. «Если человек не работает, он все равно куда-то выходит», — отметила она.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин воздержался от обобщений насчет последствий введения в России четырехдневки, но согласился с тем, что пользу от дополнительного выходного смогут получить только дисциплинированные, занятые продуктивным интеллектуальным и высококвалифицированным трудом россияне. А вот люди рабочих профессий, занятые по сдельной системе оплаты труда, могут оказаться в минусе.



Пережогин обратил внимание и на то, как появление третьего выходного дня повлияет на семейные отношения. «Если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», — сказал он.



Как сообщал «Ридус», Госдума РФ уже в сентябре может подключиться к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней. Об этом на днях заявил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия», член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его мнению, такой переход даст людям больше времени на отдых с семьей и самообразование. При этом парламентарий подчеркнул, что необходимое условие — сохранение существующего уровня зарплаты и ее индексация «по мере возможностей предприятий и государственного бюджета».

С инициативой о сокращении рабочей недели ранее выступила Федерация независимых профсоюзов России. Аналогичную идею озвучивал и премьер-министр Дмитрий Медведев, мотивировав ее развитием экономики, информатизацией и роботизацией производства. Однако, как выяснил ВЦИОМ, почти половина россиян (49%) опасаются, что переход на четырехдневку станет предлогом для уменьшения зарплат.