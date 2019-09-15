Трех человек арестовали по делу о реабилитационных центрах под Петербургом

Суд в Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении пятерых фигурантов дела о насильном удерживании в реабилитационных центрах региона более 50 человек.

Трое фигурантов заключены под стражу, четвертому подозреваемому избран домашний арест, пятому задержанному определили подписку о невыезде.

По данным следствия, сотрудники сети частных реабилитационных центров навязывали услуги для якобы медицинской реабилитации граждан, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей.

Людей помещали в частные дома, оборудованные для коллективного проживания с явными нарушениями санитарных норм, и удерживали там насильно, требуя от родственников за эти «услуги» плату в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Следственные действия по данному делу продолжаются.

Как писал «Ридус», в марте нынешнего года выяснилось, что в башкирских реабилитационных центрах «Счастливая жизнь» и «Возрождение», находящихся в Кушнаренковском районе республики, сотрудники пытали граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Пациентов били различными предметами, приковывали наручниками, лишали сна и еды.

В июле следователи в Омской области возбудили уголовное дело против сотрудников центра психологической помощи и реабилитации «Очаг», которые подозреваются в незаконном лишении свободы пациентов.