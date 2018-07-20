В Башкирии в реабилитационных центрах пытали пациентов

В башкирских реабилитационных центрах «Счастливая жизнь» и «Возрождение», находящихся в Кушнаренковском районе республики, сотрудники пытали граждан с алкогольной и наркотической зависимостью, пишет газета МВД РФ «Щит и меч».

По данным издания, пациентов били различными предметами, приковывали наручниками, лишали сна и еды.

Информация о столь неординарных способах лечения дошла до правоохранительных органов, после чего сотрудники башкирской полиции провели спецоперацию и задержали предполагаемых организаторов центров.

Фигуранты дела полностью отрицали причастность к противоправным действиям и утверждали, что все сказанное пациентами — полная чушь.

Однако следствию удалось доказать обратное. На скамье подсудимых по делу о лишении людей свободы и истязании оказались семь человек.

Выяснилось, что сотрудники центра не только пытали пациентов, но и похищали их по наводке родственников.

За сдачу близких в реабилитационные центры родственники платили сотрудникам от 30 тысяч в месяц за содержание.

Они взяли скотч, замотали меня и голую поволокли по снегу. Самый крупный из них все время грозился избить, — вспоминает одна из пациенток центра.

Она также рассказала, что ее обливали ледяной водой зимой на улице в течение получаса.