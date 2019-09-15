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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

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© pixabay.com

© pixabay.com

Самую высокооплачиваемую вакансию в России назвали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, пишет газета «Известия».

Выяснилось, что это должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

Соискателю этой вакансии предлагают заработную плату размером в 430 тысяч рублей в месяц.

При этом, как объяснил изданию директор Рыбного союза Сергей Гудков, обычно такие механики получают 200 тысяч рублей в месяц, а означенная выше зарплата объясняется срочной необходимостью в работнике и встречается нечасто.

По данным Минтруда, второе место среди наиболее высокооплачиваемых профессий с заработком 330 тысяч рублей в месяц поделили пилот воздушного судна и начальник участка в угледобывающей отрасли.

В ведомстве пояснили газете, что все эти вакансии размещены в настоящее время в Сети.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

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