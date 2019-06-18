Названы самые популярные профессии в России
- 18 июня 2019, 11:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.
Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).
На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).
Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.
Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).
На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).
Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.
Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.
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