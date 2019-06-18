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Названы самые популярные профессии в России

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© visualhunt.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 11:49

    Специалисты в области бизнеса и администрирования, представители экономической и административной сферы - это что? Выглядит как ничто. Итого в сухом остатке: нынешняя Россия - страна продавцов, водителей и охранников; ещё строителей-гастарбайтеров и немножко рабочих, пашущих на олигархов.

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