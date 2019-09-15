На Украине неонацисты осквернили памятник жертвам Холокоста
- 15 сентября 2019, 19:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине в селе Богдановка Николаевской области неонацисты осквернили памятник жертвам массового убийства 54 тысяч евреев в годы Второй мировой войны.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Он опубликовал несколько фотографий, на которых видно, что на монументе нарисованы несколько свастик, сопровождаемые оскорбительными надписями.
По его словам, вандалы оставили записку, в которой угрожают евреям новым Холокостом в случае «продажи украинской земли».
Как сообщал «Ридус», в конце августа в городе Самбор подо Львовом на бывшем еврейском кладбище был установлен памятник членам националистической организации ОУН-УПА*.
По словам Долинского, монумент «убийцам евреев» был установлен прямо «на массовой могиле их жертв», а глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, выступая на церемонии, назвал убийц праведниками.
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* запрещенная в РФ националистическая организация
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