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На Украине неонацисты осквернили памятник жертвам Холокоста

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© Facebook.com

© Facebook.com

На Украине в селе Богдановка Николаевской области неонацисты осквернили памятник жертвам массового убийства 54 тысяч евреев в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он опубликовал несколько фотографий, на которых видно, что на монументе нарисованы несколько свастик, сопровождаемые оскорбительными надписями.

По его словам, вандалы оставили записку, в которой угрожают евреям новым Холокостом в случае «продажи украинской земли».

Как сообщал «Ридус», в конце августа в городе Самбор подо Львовом на бывшем еврейском кладбище был установлен памятник членам националистической организации ОУН-УПА*.

По словам Долинского, монумент «убийцам евреев» был установлен прямо «на массовой могиле их жертв», а глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, выступая на церемонии, назвал убийц праведниками.

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* запрещенная в РФ националистическая организация

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