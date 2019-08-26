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На еврейском кладбище подо Львовом открыли памятник националистам

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© facebook.com

© facebook.com

На Украине в городе Самбор подо Львовом на бывшем еврейском кладбище установили памятник членам националистической организации ОУН-УПА*, которые были расстреляны гестаповцами в 1944 году.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он выразил возмущение, что монумент «убийцам евреев» был установлен прямо «на массовой могиле их жертв» и что глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, выступая на церемонии, назвал убийц праведниками.

© Facebook.com

«Памятник посвящен людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек. Потом эти люди в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора, которых закопали на этом самом кладбище. Местные считают, что на кладбище также захоронены 17 оуновцев», — написал Долинский в одном из своих постов.

© Facebook.com

В другом своем посте глава Украинского еврейского комитета сообщил, что в городе Дрогобыч, также расположенном подо Львовом, открыли мемориальную доску организаторам и исполнителям еврейского погрома. В июле 1941 года, по его словам, именно эти активисты ОУН* и их подручные убили 300 евреев.

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* запрещенная в РФ националистическая организация

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