Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Стас Христов, представитель заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, заявил, что не может комментировать состояние ее здоровья, сообщает РБК.

Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии, — сказал Христов в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что находящаяся в больнице в крайне тяжелом состоянии актриса впала в глубокую кому.

По информации Telegram-канала Mash, Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в СМИ появилась информация, что у 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга в последней стадии. После начавшегося отека мозга ее ввели в искусственную кому.