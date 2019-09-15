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Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Стас Христов, представитель заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, заявил, что не может комментировать состояние ее здоровья, сообщает РБК.

Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии, — сказал Христов в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что находящаяся в больнице в крайне тяжелом состоянии актриса впала в глубокую кому.

По информации Telegram-канала Mash, Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в СМИ появилась информация, что у 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга в последней стадии. После начавшегося отека мозга ее ввели в искусственную кому.

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