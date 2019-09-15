Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
- 15 сентября 2019, 17:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Стас Христов, представитель заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, заявил, что не может комментировать состояние ее здоровья, сообщает РБК.
Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии, — сказал Христов в беседе с агентством.
Ранее сообщалось, что находящаяся в больнице в крайне тяжелом состоянии актриса впала в глубокую кому.
По информации Telegram-канала Mash, Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее в СМИ появилась информация, что у 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга в последней стадии. После начавшегося отека мозга ее ввели в искусственную кому.
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